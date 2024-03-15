Ракетная атака рф на Одессу: количество пострадавших возросло до 73

В результате ракетной атаки рф на Одессу количество пострадавших возросло до 73. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

"По состоянию на сейчас известно о 16 погибших, среди них сотрудник ГСЧС. Спасатели прибыли для оказания помощи пострадавшим, когда россияне нанесли повторный удар. 73 человека получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Клименко.

По словам министра, есть потери и среди личного состава Национальной полиции.

"Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему... Мои соболезнования родным и близким наших павших Героев, вся семья МВД скорбит вместе с вами", - резюмировал Клименко.

Напомним

Как сообщалось, российские войска осуществили удар по Одессе, который унес жизни 14 человек, баллистикой - ракетами "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма.