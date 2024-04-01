Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

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Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году
Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды
31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим
россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году
В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении
Ведущий специалист мобилизационного отдела в Киеве за свои услуги предлагал 300 долларов взятки за отсрочку от призыва на военную службу.
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР
После "избрания" путина москва активно готовится к конфронтации с Европой, НАТО и США, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок
Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице
"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач
За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.