Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Во Львовской области спасатели завершили поисковую операцию на месте попадания вражеских ракет в объект критической инфраструктуры. Из-за атаки армии рф погибло двое мужчин. Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Спасатели прекратили поисковую операцию на месте попадания крылатых ракет в объект критической инфраструктуры во Львовской области - сообщил председатель ОВА.

Он также сообщил, под завалами больше никого не обнаружили. В результате атаки погибли двое мужчин.

Напомним

Утром воскресенья российские военные атаковали ракетами Львовскую область. Попали в объект критической инфраструктуры.