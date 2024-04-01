Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
lvovЛьвов
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  211914 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  184429 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  186399 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  382201 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139791 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136195 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154617 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143431 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145533 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153555 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

  •  2477 просмотра
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

  •  2174 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

  •  3415 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

  •  5179 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

  •  4925 просмотра
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

  •  4830 просмотра
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

  •  5978 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

  •  8082 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

  •  6133 просмотра
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

  •  11254 просмотра

Популярные

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  89797 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

  •  66834 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

  •  46291 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

  •  39579 просмотра
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

  •  94443 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  382201 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  357936 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  712750 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  658016 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  666368 просмотра

Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Двое мужчин погибли в результате российского ракетного удара по объекту критической инфраструктуры во Львовской области.

Общество •   •  2477 просмотра
Ракетная атака рф на Львовщину: двое погибших, поисковая операция завершена - ОВА

Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Двухлетнего мальчика, который пропал в 2023 году во французских Альпах, нашли мертвым, его кости нашли вблизи горной деревни после 9-месячных поисков.

Новости Мира •   •  2174 просмотра
Во французских Альпах следователи нашли кости 2-летнего мальчика, который пропал в 2023 году

Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

31 марта Киев установил два новых температурных рекорда: максимальная температура воздуха достигла 25,3°C, побив предыдущий рекорд на 2,9°C, а среднесуточная температура воздуха 16,9°C превысила предыдущий рекорд на 1,6°C.

Общество •   •  3415 просмотра
Тепло, как в конце мая: в Киеве новые температурные рекорды

Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

россияне стали меньше использовать ракеты "Калибр" из-за логистических проблем, в том числе трудностей с обслуживанием пусковых установок и их перезарядкой в бухтах Севастополя.

Война •   •  5179 просмотра
Гуменюк: россияне меньше стали атаковать "Калибрами" по комплексным причинам, в том числе и логистическим

Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

В 2023 году украинцы оформили 8 244 856 договоров микрокредитования на общую сумму 40,62 млрд грн, что свидетельствует о стабильном росте как объемов, так и количества микрокредитов, несмотря на продолжающийся конфликт.

Общество •   •  4925 просмотра
Опендатабот: более 8 млн микрокредитов взяли украинцы в прошлом году

Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

Ведущий специалист мобилизационного отдела в Киеве за свои услуги предлагал 300 долларов взятки за отсрочку от призыва на военную службу.

Криминал и ЧП •   •  4830 просмотра
Отсрочка от мобилизации за 300 долларов: работнику столичного ТЦК сообщено о подозрении

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "избрания" путина москва активно готовится к конфронтации с Европой, НАТО и США, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Война •   •  5978 просмотра
После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Российская армия ночью нанесла ракетный удар по Дружковке Донецкой области, повреждены учреждения культуры и миры.

Общество •   •  8082 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетой по Дружковке в Донецкой области, за сутки из-за обстрелов пострадал ребенок

Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

"Динамо" уверенно разгромило "Ворсклу" со счетом 5:1, а "Шахтер" укрепил свое лидерство в таблице УПЛ благодаря победе над "Оболонью" со счетом 3:0.

спорт •   •  6133 просмотра
Обзор и результаты 22 тура УПЛ: "Динамо" уверенно побеждает "Ворсклу", впрочем "Шахтер" укрепляет лидерство в таблице

За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач

За прошедшую неделю россияне 79 раз обстреляли 28 населенных пунктов Черниговской области, повредив линии электропередач.

Общество •   •  11254 просмотра
За неделю россияне обстреляли Черниговщину почти 80 раз, повреждены линии электропередач