Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  152341 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  155140 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  140517 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169092 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  184834 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА

Из-под завалов пятиэтажного дома в Харькове, в который 23 января попали российские войска, извлекают тела мужчины и женщины.

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Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА

В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги

В Днепре, Украина, прогремел взрыв, но пока нет официального подтверждения или дополнительных деталей. Тем временем в стране продолжается воздушная тревога на фоне ракетной угрозы со стороны рф.

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В Днепре сообщают о слышимом звуке взрыва на фоне продолжающейся воздушной тревоги

Корону "Мисс Япония 2024" выиграла девушка украинского происхождения

Модель украинского происхождения Каролина Шиино выиграла конкурс "Мисс Япония 2024", разогрев дискуссию о японской идентичности и культурной репрезентации. Шиино - первая натурализованная гражданка Японии, которая выиграла конкурс.

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Корону "Мисс Япония 2024" выиграла девушка украинского происхождения

В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников

В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников, которая стала четвертой подобной акцией с ноября 2023 года из-за длительного спора по заработной плате и рабочему времени. Забастовка может создать дополнительное давление на и без того напряженные цепи поставок.

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В Германии началась шестидневная забастовка железнодорожников

ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Европейский Союз согласился продлить экономические санкции против россии еще на полгода.

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ЕС согласовал продление экономических санкций против россии еще на полгода -СМИ

Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего

Количество погибших возросло до 9 в результате ракетного обстрела 5-этажного дома в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего

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Словакия пообещала поддержать европейскую интеграцию Украины и программу, которая предусматривает 50 миллиардов евро Украине от ЕС. Страна также позволит Украине покупать оружие и оборудование у словацких компаний.

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50 млрд евро от ЕС, евростремления Украины и покупка оружия у словацких компаний: Шмыгаль заявил о согласии с Фицо по ряду вопросов

Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

Латвия передает Украине 14 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, стоимостью 68 тысяч евро. Это является частью усилий по поддержке украинского общества в условиях продолжающихся военных действий.

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Латвия передаст Украине 14 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийцев

В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

Еще двое белорусских добровольцев погибли в Украине в январе, защищая страну от российских оккупантов. Таким образом, общее количество жертв белорусских добровольцев против российской агрессии с начала войны составляет по меньшей мере 38 человек.

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В январе в Украине погибло еще двое белорусских добровольцев

В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

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В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф