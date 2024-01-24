Ракетна атака рф на Харків: з-під завалів дістають тіла двох загиблих - ОВА
Київ • УНН
З-під завалів п'ятиповерхового будинку в Харкові, в який 23 січня влучили російські війська, витягують тіла чоловіка і жінки. За повідомленнями, в результаті обстрілу загинули 9 людей.
У Харкові з-під завалів 5-поверхівки, куди 23 січня влучили російські війська, деблоковують два тіла - чоловіка та жінки, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Рятувальники з-під завалів п’ятиповерхового будинку, у який вчора влучили окупанти, деблоковують два тіла чоловіка та жінки
Пошуково-рятувальна операція триває.
Ракетна атака рф на Харків забрала життя вже 9 людей: під завалами виявили ще одного загиблого24.01.24, 13:46 • 26938 переглядiв