Ракетна атака рф на Харків забрала життя вже 9 людей: під завалами виявили ще одного загиблого

Тіло людини знайшли та деблокують з-під завалів 5-поверхового будинку у Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета. Кількість жертв зросла до 9, повідомили у середу в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

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"Рятувальники виявили та наразі деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі міста Харкова труп людини. Стать та інші дані будуть повідомлені згодом. Кількість загиблих збільшилась до 9 осіб", - повідомили у прокуратурі у Telegram.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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