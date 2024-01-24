Ракетна атака рф на Харків забрала життя вже 9 людей: під завалами виявили ще одного загиблого
Київ • УНН
Кількість загиблих зросла до 9 внаслідок ракетного обстрілу 5-поверхового будинку в Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Пошуково-рятувальна операція триває.
Тіло людини знайшли та деблокують з-під завалів 5-поверхового будинку у Харкові, який 23 січня зруйнувала російська ракета. Кількість жертв зросла до 9, повідомили у середу в Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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"Рятувальники виявили та наразі деблокують з-під завалів пʼятиповерхівки у Київському районі міста Харкова труп людини. Стать та інші дані будуть повідомлені згодом. Кількість загиблих збільшилась до 9 осіб", - повідомили у прокуратурі у Telegram.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Вечірня атака рф на Харків: постраждалих вже 9, четверо з них – госпіталізовані24.01.24, 08:39 • 28651 перегляд