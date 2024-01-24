Ракетная атака рф на Харьков унесла жизни уже 9 человек: под завалами обнаружили еще одного погибшего

Тело человека нашли и деблокируют из-под завалов 5-этажного дома в Харькове, который 23 января разрушила российская ракета. Количество жертв возросло до 9, сообщили в среду в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Спасатели обнаружили и сейчас деблокируют из-под завалов пятиэтажки в Киевском районе города Харькова труп человека. Пол и другие данные будут сообщены позже. Количество погибших увеличилось до 9 человек", - сообщили в прокуратуре в Telegram.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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