Ракета-носитель Vega с украинским двигателем стартовала с итальянским спутником
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли PRISMA итальянского производства. В составе двигательной установки 4-й степени Vega используется украинский блок маршевого двигателя РД-843, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Государственного предприятия "Конструкторское бюро" Южное "им. Янгеля".
"22 марта 2019 года в 3:50:35 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с космическим аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли PRISMA массой 879 кг", - сообщили в ГП.
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Сам космический аппарат PRISMA было создано консорциумом итальянских компаний по заказу Итальянского космического агентства ASI. По информации предприятия, он должен предоставить широкие возможности как для защиты всей Земли, так и для национальной экологической безопасности Италии.
Аппарат будет заниматься мониторингом окружающей среды, управление ресурсами, выявлением и классификацией сельскохозяйственных культур, борьбой с загрязнением и т.п.
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"Украинский блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП" КБ "Южное" и серийно производит ГП "ПО Южный машиностроительный завод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, начиная еще с 2010 года, когда было сдано заказчику, итальянской компании Avio SpA, первую летную модель БМД, было изготовлено и отправлено в Италию 16 летных моделей БМД, 14 из которых уже успешно выполнили свое предназначение во время пусков с космодрома Куру во Французской Гвиане. За это время РН Vega с украинским двигателем вывела на орбиту 29 спутников.
В 2017 году было заключено очередной контракт на изготовление еще 20 блоков маршевого двигателя РД-843.
Отличительной особенностью БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета, благодаря чему обеспечивается разведения спутников на различные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя с целью расширения диапазона выводимых полезных нагрузок, добавили на предприятии.
Как сообщал УНН, 11 марта в Техасе на полигоне специалисты компании Firefly Aerospace провели успешное огневое испытание полностью укомплектованного двигателя Lightning американо-украинской ракеты.