У Флориді запустили ракету Delta IV з американським військовим супутником

За 4 хвилини до запуску, спочатку запланованого на 19:11 (01:11 за Києвом), передстартовий відлік був припинений у зв’язку з проблемою, пов’язаною з клапаном на трубопроводі у першого ступеня і датчиком тиску в кисневому баку другого ступеня ракети-носія. Потім виникла проблема з супутниковою системою NASA, яка використовується для відстеження траєкторії пуску і передачі телеметричної інформації.

Запуск відбувся о 20:26 за місцевим часом (2:26 за Києвом) з космодрому на мисі Канаверал.

“Ми дуже пишаємося тим, що доставили цей найважливіший актив на орбіту в підтримку американських і союзних військових винищувачів, розгорнутих по всьому світу для захисту нашої національної безпеки”, — сказав віце-президент компанії по урядовим і комерційним програмам Гері Венц.

This evening at 8:26 p.m. EDT, ULA’s #DeltaIV rocket lifted off from SLC-37 carrying the #WGS10 military communications satellite for the U.S. Air Force. pic.twitter.com/9UEmRyrlDT

