Во Флориде запустили ракету Delta IV с американским военным спутником

За 4 минуты до запуска, первоначально намечавшегося на 19:11 (01:11 по Киеву), предстартовый отсчет был приостановлен в связи с проблемой, связанной с клапаном на трубопроводе в первой ступени и датчиком давления в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя. Затем возникла проблема со спутниковой системой NASA, которая используется для отслеживания траектории пуска и передачи телеметрической информации.

Запуск произошел в 20:26 по местному времени (02:26 по Киеву) с космодрома на мысе Канаверал.

“Мы очень гордимся тем, что доставили этот важнейший актив на орбиту в поддержку американских и союзных военных истребителей, развернутых по всему миру для защиты нашей национальной безопасности”, — сказал вице-президент компании по правительственным и коммерческим программам Гэри Венц.

This evening at 8:26 pm EDT, ULA’s #DeltaIV rocket lifted off from SLC-37 carrying the # WGS10 military communications satellite for the US Air Force. pic.twitter.com/9UEmRyrlDT

— Kennedy Space Center Visitor Complex (@ExploreSpaceKSC) 16 марта 2019