У США випробували двигун американсько-української ракети

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Техасі на полігоні фахівці компанії Firefly Aerospace провели успішне вогневе випробування повністю укомплектованого двигуна Lightning. Він буде встановлюватися на розроблюваній компанією другого ступеня легкої ракети Alpha. Про це Firefly Aerospace повідомляє в своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.

В цілому, прожиг двигуна тривав 180 секунд. Через високе тепловиділення ближче до кінця випробування перегріта волога всередині відсирівшого бетону викликала ефект "попкорну". Також розплавилася одна з встановлених поряд зі стендом відеокамер.

Як повідомляв УНН, Державне космічне агентство заробило майже 5 млрд грн на продажу ракетно-космічної техніки.

Довідка УНН: Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами в м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване в Техасі, а українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробляють частину обладнання.

The Firefly test team recently executed a 180 second test of our integrated Lightning engine. The extreme heat generated some “Popcrete” near the end of the test…and melted another camera. #MakingSpaceForEveryone pic.twitter.com/jPZgubwx3H

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) 7 марта 2019 г.

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