У США випробували двигун американсько-української ракети

В цілому, прожиг двигуна тривав 180 секунд. Через високе тепловиділення ближче до кінця випробування перегріта волога всередині відсирівшого бетону викликала ефект "попкорну". Також розплавилася одна з встановлених поряд зі стендом відеокамер.

Як повідомляв УНН, Державне космічне агентство заробило майже 5 млрд грн на продажу ракетно-космічної техніки.

Довідка УНН: Firefly Aerospace - приватне аерокосмічне підприємство з офісами в м. Остін (штат Техас, США) та м. Дніпро. Виробництво ракети розташоване в Техасі, а українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробляють частину обладнання.

The Firefly test team recently executed a 180 second test of our integrated Lightning engine. The extreme heat generated some “Popcrete” near the end of the test…and melted another camera. #MakingSpaceForEveryone pic.twitter.com/jPZgubwx3H

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) 7 марта 2019 г.