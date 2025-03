В США испытали двигатель американско-украинской ракеты

В общей сложности, прожиг двигателя продолжался 180 секунд. Из-за высокого тепловыделения ближе к концу испытания перегретая влага внутри отсыревшего бетона вызвала эффект "попкорна". Также расплавилась одна из установленных рядом со стендом видеокамер.

Как сообщал УНН, Государственное космическое агентство заработало почти 5 млрд грн на продаже ракетно-космической техники.

Справка УНН: Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие с офисами в г. Остин (штат Техас, США) и г. Днепр. Производство ракеты расположено в Техасе, а украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

The Firefly test team recently executed a 180 second test of our integrated Lightning engine. The extreme heat generated some “Popcrete” near the end of the test…and melted another camera. #MakingSpaceForEveryone pic.twitter.com/jPZgubwx3H

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) 7 марта 2019 г.