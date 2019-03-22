Ракета-носій Vega з українським двигуном стартувала з італійським супутником

“22 березня 2019 року о 03:50:35 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega з космічним апаратом (КА) дистанційного зондування Землі PRISMA масою 879 кг”, — повідомили у ДП.

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Сам космічний апарат PRISMA було створено консорціумом італійських компаній на замовлення Італійського космічного агентства ASI. За інформацією підприємства, він має надати широкі можливості як для захисту всієї Землі, так і для національної екологічної безпеки Італії.

Апарат буде займатись моніторингом навколишнього середовища, управління ресурсами, виявленням і класифікацією сільськогосподарських культур, боротьбою із забрудненням і т.п.

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"Український блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП “КБ “Південне” та серійно виготовляє ДП “ВО Південний машинобудівний завод”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, починаючи ще з 2010 року, коли було здано замовнику, італійській компанії Avio S.p.A., першу льотну модель БМД, було виготовлено і відправлено до Італії 16 льотних моделей БМД, 14 з яких вже успішно виконали своє призначення під час пусків з космодрому Куру у Французькій Гвіані. За цей час РН Vega з українським двигуном вивела на орбіту 29 супутників.

У 2017 році було укладено черговий контракт на виготовлення ще 20 блоків маршового двигуна РД-843.

Відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту, завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень, додали у підприємстві.

Як повідомляв УНН, 11 березня у Техасі на полігоні фахівці компанії Firefly Aerospace провели успішне вогневе випробування повністю укомплектованого двигуна Lightning американсько-української ракети.