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Раде предлагают решить вопрос применения вспомогательных репродуктивных технологий

Раде предлагают решить вопрос применения вспомогательных репродуктивных технологий

Киев  •  УНН

 • 9379 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект о вспомогательных репродуктивных технологиях, которым предусматривается закрепить организационные основы, порядок и условия применения вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, согласно пояснительной записке к законопроекту, он определяет общие положения применения вспомогательных репродуктивных технологий, права и обязанности лиц в отношении которых применяются вспомогательных репродуктивных технологий, условий и порядок осуществления донации, условия криоконсервации, хранения и использования репродуктивных клеток, эмбрионов и тканей.

"Задачей законопроекта является закрепление на уровне закона организационных и правовых основ регулирования сферы вспомогательных репродуктивных технологий, а именно условия и порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе методом суррогатного (заменяемого материнства), права и обязанности лиц, в отношении которых применяются вспомогательные репродуктивные технологии, условий и порядка осуществления донации репродуктивных клеток, распоряжения репродуктивными клетками", - подчеркивают авторы законопроекта.

Этим документом определяются сроки, которые касаются репродуктивных технологий, требования к женщине, которая может быть суррогатной (заменяемой) матерью, ее права и обязанности, регулируется вопрос заключения договора о суррогатном материнстве и прочее.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 8625 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав детей при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, которым предлагается законодательно ввести ограничения в применении вспомогательных репродуктивных технологий.

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