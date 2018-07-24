Раді пропонують вирішити питання застосування допоміжних репродуктивних технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект про допоміжні репродуктивні технології, яким передбачається закріпити організаційні основи, порядок та умови застосування допоміжних репродуктивних технологій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Так, згідно пояснювальній записці до законопроекту, він визначає загальні положення застосування допоміжних репродуктивних технологій, права та обов’язки осіб щодо яких застосовуються допоміжних репродуктивних технологій, умов та порядок здійснення донації, умови кріоконсервації, зберігання та використання репродуктивних клітин, ембріонів і тканин.
“Завданням законопроекту є закріплення на рівні закону організаційних та правових засад регулювання сфери допоміжних репродуктивних технологій, а саме умови та порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій, в тому числі методом сурогатного (замінного материнства), права і обов’язки осіб, щодо яких застосовуються допоміжні репродуктивні технології, умов та порядку здійснення донації репродуктивних клітин, розпорядження репродуктивними клітинами”, — підкреслюють автори законопроекту.
Цим документом визначаються терміни, які стосуються репродуктивних технологій, вимоги до жінки, яка може бути сурогатною (замінною) матір’ю, її права та обов’язки, регулюється питання укладення договору про сурогатне материнство та інше.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано проект закону № 8625 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей при використанні допоміжних репродуктивних технологій, яким пропонується законодавчо запровадити обмеження у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій.