Раде предлагают рассмотреть законопроект о ГБР перед назначением даты инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Парламенту предложили начать сегодня рассмотрение проекта Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований (№ 5395-д) для того, чтобы проголосовать за него на пленарном заседании завтра, 16 мая, перед рассмотрением назначения даты инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Такое предложение озвучил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время пленарного заседания, передает УНН.
"Хочу сообщить, что мы провели консультации с комитетом, провели консультации с авторами поправок, что мы сегодня сможем перед вторым часом рассмотрение закона о ГБР с тем, чтобы мы прошли все правки, а завтра утром приняли решение", - сказал Парубий.
Он надеется, что в таком случае парламент сможет принять этот закон перед рассмотрением назначении даты инаугурации.
"И таким образом мы сегодня сможем начать, а завтра, я верю, рейтинговое голосование продемонстрировало, что есть высокий потенциал, мы сможем его принять перед заходом в рассмотрение постановлений об инаугурации", - сказал Парубий.
Напомним, ранее Парубий сообщил, что проекты постановлений по инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского могут быть рассмотрены на пленарном заседании завтра, 16 мая.