Раді пропонують розглянути законопроект про ДБР перед призначенням дати інавгурації

КИЇВ. 15 травня. УНН. Парламенту запропонували розпочати сьогодні розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5395-д) для того, щоб проголосувати за нього на пленарному засіданні завтра, 16 травня, перед розглядом призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Таку пропозицію озвучив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає УНН.