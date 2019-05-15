Раді пропонують розглянути законопроект про ДБР перед призначенням дати інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Парламенту запропонували розпочати сьогодні розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 5395-д) для того, щоб проголосувати за нього на пленарному засіданні завтра, 16 травня, перед розглядом призначення дати інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського. Таку пропозицію озвучив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час пленарного засідання, передає УНН.
“Хочу повідомити, що ми провели консультації з комітетом, провели консультації з авторами правок, що ми сьогодні зможемо перед другою годиною розгляд закону про ДБР з тим, щоб ми пройшли всі правки, а завтра зранку прийняли рішення”, — сказав Парубій.
Він сподівається, що в такому разі парламент зможе ухвалити цей закон перед розглядом призначення дати інавгурації.
“І таким чином ми сьогодні зможемо розпочати, а завтра, я вірю, рейтингове голосування продемонструвало, що є високий потенціал, що ми зможемо його прийняти перед заходом в розгляд постанов про інавгурацію”, — сказав Парубій.
Нагадаємо, раніше Парубій повідомив, що проекти постанов щодо інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського можуть бути розглянуті на пленарному засіданні завтра, 16 травня.