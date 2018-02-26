Раде на текущую сессию предложили рассмотреть 2,9 тыс. законопроектов - Парубий

"На предыдущей неделе мы не утвердили повестку дня на всю сессию, поскольку комитеты не подали свои предложения. На сегодня все комитеты, кроме одного, уже подали свои предложения по повестке дня. Получается большое количество, если не ошибаюсь, 2900 законопроектов - это общее количество на эту сессию. Учтены большинство предложений и фракций, и комитетов, и у меня просьба - если некоторые предложения не учтены, чтобы мы смогли их учесть и завтра утвердить повестку дня", - сообщил А.Парубий.

Напомним, председатель ВР А.Парубий настаивает на включении в повестку дня закона об Антикоррупционном суде.