Раді на поточну сесію запропонували розглянути 2,9 тис. законопроектів - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Парламентські фракції і комітети пропонують розглянути на поточній сесії Верховної Ради близько 2900 законопроектів. Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Попереднього тижня ми не затвердили порядок денний на всю сесію, оскільки комітети не подали свої пропозиції. Станом на сьогодні всі комітети, крім одного, вже подали свої пропозиції стосовно порядку денного. Виходить велика кількість, якщо не помиляюсь, 2900 законопроектів – це загальна кількість на цю сесію. Враховано більшість пропозицій і фракцій, і комітетів, і в мене прохання – якщо деякі пропозиції не враховані, щоб ми змогли їх врахувати і завтра затвердити порядок денний", - повідомив А.Парубій.
Нагадаємо, голова ВР А.Парубій наполягає на включенні у порядок денний закону про Антикорупційний суд.