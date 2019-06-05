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6 марта, 19:19 • 136292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Раде поручили рассмотреть вопрос увольнения Грицака

Раде поручили рассмотреть вопрос увольнения Грицака

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поручил парламенту определиться путем голосования относительно президентского проекта постановления об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака. Об этом сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в комментарии журналисту УНН.

"По поводу Грицака мы решили этот вопрос поручить в сессионном зале самостоятельно определиться", - отметил Винник.

То есть, представление Президента Владимира Зеленского об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака будут рассматривать в Верховной Раде.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об увольнении с должности министра обороны Степана Полторака, а также об увольнении с должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Ранее Винник сообщал, что решение комитета в вопросе о проектах постановлений об отставке с должности министра обороны Степана Полторак и Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок нардепы в сессионном зале.

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