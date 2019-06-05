Раді доручили розглянути питання звільнення Грицака
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони доручив парламенту визначитися шляхом голосування щодо президентського проекту постанови про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака. Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки і оборони Іван Вінник у коментарі журналісту УНН.
"Щодо Грицака ми вирішили це питання доручити в сесійній залі самостійно визначитися", - зазначив Вінник.
Тобто, подання Президента Володимира Зеленського про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака розглядатимуть у Верховній Раді.
Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшли проекти постанов про звільнення з посади міністра оборони Степана Полторака, а також про звільнення з посади голови Служби безпеки України Василя Грицака.
Раніше Вінник повідомляв, що рішення комітету в питанні щодо проектів постанов про відставку з посади міністра оборони Степана Полторака і Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України матиме суто рекомендаційний характер, оскільки остаточно визначатися з приводу відставок будуть нардепи у сесійній залі.