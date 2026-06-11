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Радары и ракеты для ПВО - Украина работает с Францией над усилением защиты неба

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Михаил Федоров обсудил с Катрин Вотрен поставки ракет Aster-30 и закупку радаров. Стороны также рассмотрели локализацию производства оружия.

Радары и ракеты для ПВО - Украина работает с Францией над усилением защиты неба

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен относительно усиления украинской противовоздушной обороны. Стороны обсудили поставки радаров, ракет Aster-30 и развитие сотрудничества в сфере антибаллистической защиты, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Минобороны.

По словам Федорова, одним из ключевых направлений сотрудничества остается укрепление возможностей украинской ПВО уже в этом году.

Провел разговор с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Обсудили приоритеты сотрудничества для усиления украинской ПВО и защиты украинских городов уже в этом году 

– сообщил министр.

Особое внимание стороны уделили вопросу закупки современных радаров, которые являются важным элементом системы противовоздушной обороны.

Одно из важных направлений сотрудничества – ускорение закупки радаров. Они являются критически важным компонентом противовоздушной обороны и повышают эффективность обнаружения воздушных угроз 

– отметил Федоров.

Также во время переговоров обсуждались поставки ракет Aster-30, которые используются в современных системах ПВО для перехвата воздушных целей.

Особое внимание уделили ракетам Aster-30 – это один из срочных приоритетов для усиления украинской ПВО 

– подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, Украина и Франция рассмотрели возможности дальнейшего развития сотрудничества в сфере антибаллистической защиты.

Также сосредоточились на развитии сотрудничества для усиления антибаллистической защиты Украины. Наша задача – направлять ресурсы партнеров на решения, которые дают наибольший результат для защиты украинского неба и усиления Сил обороны 

– подчеркнул Федоров.

Во время разговора стороны также коснулись вопросов локализации производства французского вооружения в Украине и реализации совместных оборонно-промышленных проектов.

Отдельно обсудили перспективы локализации производства французского вооружения в Украине и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов 

– сообщил министр.

Федоров поблагодарил Францию за поддержку Украины и принципиальную позицию по противодействию российскому "теневому флоту".

Благодарен Франции за лидерство, последовательную поддержку Украины, готовность работать над решениями, которые усиливают нашу оборону, а также за принципиальную позицию по противодействию российскому теневому флоту, который продолжает финансировать войну 

– добавил он.

Украина нашла дополнительные ПВО и ракеты-перехватчики для усиления обороны - МИД10.06.26, 16:17 • 3232 просмотра

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Франция
Украина