Радары и ракеты для ПВО - Украина работает с Францией над усилением защиты неба
Киев • УНН
Михаил Федоров обсудил с Катрин Вотрен поставки ракет Aster-30 и закупку радаров. Стороны также рассмотрели локализацию производства оружия.
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен относительно усиления украинской противовоздушной обороны. Стороны обсудили поставки радаров, ракет Aster-30 и развитие сотрудничества в сфере антибаллистической защиты, передает УНН со ссылкой на сообщение главы Минобороны.
По словам Федорова, одним из ключевых направлений сотрудничества остается укрепление возможностей украинской ПВО уже в этом году.
Провел разговор с министром Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. Обсудили приоритеты сотрудничества для усиления украинской ПВО и защиты украинских городов уже в этом году
Особое внимание стороны уделили вопросу закупки современных радаров, которые являются важным элементом системы противовоздушной обороны.
Одно из важных направлений сотрудничества – ускорение закупки радаров. Они являются критически важным компонентом противовоздушной обороны и повышают эффективность обнаружения воздушных угроз
Также во время переговоров обсуждались поставки ракет Aster-30, которые используются в современных системах ПВО для перехвата воздушных целей.
Особое внимание уделили ракетам Aster-30 – это один из срочных приоритетов для усиления украинской ПВО
Кроме того, Украина и Франция рассмотрели возможности дальнейшего развития сотрудничества в сфере антибаллистической защиты.
Также сосредоточились на развитии сотрудничества для усиления антибаллистической защиты Украины. Наша задача – направлять ресурсы партнеров на решения, которые дают наибольший результат для защиты украинского неба и усиления Сил обороны
Во время разговора стороны также коснулись вопросов локализации производства французского вооружения в Украине и реализации совместных оборонно-промышленных проектов.
Отдельно обсудили перспективы локализации производства французского вооружения в Украине и реализацию совместных оборонно-промышленных проектов
Федоров поблагодарил Францию за поддержку Украины и принципиальную позицию по противодействию российскому "теневому флоту".
Благодарен Франции за лидерство, последовательную поддержку Украины, готовность работать над решениями, которые усиливают нашу оборону, а также за принципиальную позицию по противодействию российскому теневому флоту, который продолжает финансировать войну
Украина нашла дополнительные ПВО и ракеты-перехватчики для усиления обороны - МИД10.06.26, 16:17 • 3232 просмотра