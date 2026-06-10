Украина нашла дополнительные ПВО и ракеты-перехватчики для усиления обороны - МИД
Киев • УНН
Украина нашла дополнительные системы ПВО и ракеты для усиления обороны. Ведутся переговоры о передаче ракет с истекающим сроком годности.
Украина достигла новых решений в сфере обороны и нашла дополнительные системы и перехватчики. Также продолжаются переговоры о получении ракет-перехватчиков, срок годности которых вскоре истекает. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.
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"Я могу вам тоже приоткрыть немного завесу ….был достигнут ряд новых решений по обороне", – заявил спикер.
По словам чиновника, Украине удалось найти дополнительные средства для усиления оборонных способностей.
"Удалось найти Украине ряд дополнительных средств, как систем, так и перехватчиков", – подчеркнул Георгий Тихий.
Впрочем, для найденных средств обороны необходимо финансирование.
"Найдены определенные дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден", – подчеркнул спикер МИД.
Кроме того, Украина может получить ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает через определенное время.
"Также удалось украинской стороне найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через определенное время срок годности, которые тоже можно получить для Украины. Мы сейчас еще ведем активные переговоры для того, чтобы их получить. Потому что какой смысл в ракете после того, как у нее выходит срок годности, их надо либо возвращать производителю, либо утилизировать, мы предлагаем передать их в Украину", — заявил Тихий.
Напомним
Украинская противовоздушная оборона использует различные системы для защиты от российских воздушных целей. Системы ПВО классифицируются по дальнобойности и типу, включая ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а также мобильные огневые группы и авиацию.