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Украина нашла дополнительные ПВО и ракеты-перехватчики для усиления обороны - МИД

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Украина нашла дополнительные системы ПВО и ракеты для усиления обороны. Ведутся переговоры о передаче ракет с истекающим сроком годности.

Украина нашла дополнительные ПВО и ракеты-перехватчики для усиления обороны - МИД

Украина достигла новых решений в сфере обороны и нашла дополнительные системы и перехватчики. Также продолжаются переговоры о получении ракет-перехватчиков, срок годности которых вскоре истекает. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

"Я могу вам тоже приоткрыть немного завесу ….был достигнут ряд новых решений по обороне", – заявил спикер.

По словам чиновника, Украине удалось найти дополнительные средства для усиления оборонных способностей.

"Удалось найти Украине ряд дополнительных средств, как систем, так и перехватчиков", – подчеркнул Георгий Тихий.

Впрочем, для найденных средств обороны необходимо финансирование.

"Найдены определенные дополнительные средства, на которые нужны финансовые ресурсы, и Украина активно работает над тем, чтобы эти ресурсы найти, и ряд ресурсов уже найден", – подчеркнул спикер МИД.

Кроме того, Украина может получить ракеты-перехватчики, срок годности которых истекает через определенное время.

"Также удалось украинской стороне найти ряд ракет-перехватчиков, у которых истекает через определенное время срок годности, которые тоже можно получить для Украины. Мы сейчас еще ведем активные переговоры для того, чтобы их получить. Потому что какой смысл в ракете после того, как у нее выходит срок годности, их надо либо возвращать производителю, либо утилизировать, мы предлагаем передать их в Украину", — заявил Тихий.

Напомним

Украинская противовоздушная оборона использует различные системы для защиты от российских воздушных целей. Системы ПВО классифицируются по дальнобойности и типу, включая ЗРК "Бук", NASAMS, Patriot, а также мобильные огневые группы и авиацию.

Алла Киосак

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