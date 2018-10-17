Радар TruCam: за первый день работы патрульные составили более 200 админпротоколов

"За дневную смену 16 октября составлен 231! административный материал за нарушение скоростного режима", - написал он.



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Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Как сообщал УНН, с 8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.