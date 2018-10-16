Відсьогодні патрульні з радарами TruCam штрафуватимуть водіїв

“Пілотний режим з контролю швидкості закінчується сьогодні. Вже завтра (16.10.2018) ми не обмежимось профілактичною бесідою та попередженнями про підвищену небезпеку цього правопорушення. Вже завтра патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності за перевищення встановлених обмежень швидкості руху”, — написав О.Білошицький.

Він нагадав, що штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становитиме 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.