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Радар TruCam: у перший тиждень водіїв не штрафуватимуть

Радар TruCam: у перший тиждень водіїв не штрафуватимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У перший тиждень правоохоронці будуть працювати з TruCam на дорогах України у тестовому режимі та не притягуватимуть водіїв до відповідальності. Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає кореспондент УНН.

“Як було анонсовано від сьогодні і по наступний понеділок включно ми будемо працювати у пілотному режимі. Тобто без притягнення водіїв до відповідальності для того, щоб і водії могли звикнути, що вже працює система фіксації швидкості руху, і для того, щоб наші інспектори звикли до використовування даного приладу”, — повідомив правоохоронець.

Він додав, що на сьогодні пройшли відповідну сертифікацію понад 20 приладів TruCam.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульна поліція починає використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.

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