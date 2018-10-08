Радар TruCam: у перший тиждень водіїв не штрафуватимуть

“Як було анонсовано від сьогодні і по наступний понеділок включно ми будемо працювати у пілотному режимі. Тобто без притягнення водіїв до відповідальності для того, щоб і водії могли звикнути, що вже працює система фіксації швидкості руху, і для того, щоб наші інспектори звикли до використовування даного приладу”, — повідомив правоохоронець.

Він додав, що на сьогодні пройшли відповідну сертифікацію понад 20 приладів TruCam.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульна поліція починає використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.