Патрульные с радарами TruCam с сегодняшнего дня будут штрафовать водителей

"Пилотный режим по контролю скорости заканчивается сегодня. Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал А.Билошицкий.

Он напомнил, что штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Как сообщал УНН, с 8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.