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Патрульные с радарами TruCam с сегодняшнего дня будут штрафовать водителей

Патрульные с радарами TruCam с сегодняшнего дня будут штрафовать водителей

Киев  •  УНН

 • 46980 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. С сегодняшнего дня патрульные, которые следят за скоростью движения с помощью радаров TruCam, начнут штрафовать водителей за нарушения. Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

"Пилотный режим по контролю скорости заканчивается сегодня. Уже завтра (16.10.2018) мы не ограничимся профилактической беседой и предупреждением о повышенной опасности данного правонарушения. Уже завтра патрульные полицейские начнут привлекать к ответственности за превышение установленных ограничений скорости движения", - написал А.Билошицкий.

Он напомнил, что штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

Как сообщал УНН, с 8 октября патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме. В первую неделю водителей к ответственности не привлекали.

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