Радар TruCam: за перший день роботи патрульні склали понад 200 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. За денну зміну 16 жовтня, у перший день повноцінного застосування пристроїв вимірювання швидкості TruCam патрульні склали 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький, передає УНН.
"За денну зміну 16 жовтня складено 231! адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму", - написав він.
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Нагадаємо, штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км/год становитиме 255 грн. Штраф за перевищення швидкості більш як на 50 км/год — 510 грн.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. У перший тиждень водіїв до відповідальності не притягували.