Рада соберется на внеочередное заседание 23 августа: что рассмотрят
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Верховная Рада Украины соберется 23 августа на внеочередное заседание из-за саммита "Крымской платформы". Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала журналисту УНН, какие вопросы на повестке дня.
Цитата:
"Рассмотрят проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейскому Парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации"(реестр. номер 5775 от 15.07.2021)", - перечислила Кравчук.
Детали
В комментарии УНН Кравчук также отметила, что народные депутаты планируют провести ряд мероприятий с депутатами других парламентов по случаю саммита "Крымской платформы". В частности, будет делегация от Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая примет участие в торжественном заседании Верховной Рады 24 августа.
"Мы также планируем посетить административную черту с оккупированным Крымом, а именно несколько КПВВ, и показать, как работают новые КПВВ на границе с полуостровом для депутатов от европейских национальных парламентов", - добавила Кравчук.
Добавим
Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.
В учредительном саммите примет участие более 40 стран. Сегодня к странам-участникам "Крымской платформы" присоединилась Испания.
Напомним
12 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет собираться на заседания в августе. В частности, внеочередное планируется на День Независимости, и сессия - на 23 августа во время проведения "Крымской платформы".
Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что во время заседаний в августе, депутаты, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован закон о Большом гербе.
2 августа председатель ВР подписал распоряжение о проведение 24 августа торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.