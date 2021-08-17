Рада збереться на позачергове засідання 23 серпня: що розглянуть

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Верховна Рада України збереться 23 серпня на позачергове засідання через саміт “Кримської платформи”. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла журналісту УНН, які питання на порядку денному.

Цитата:

“Розглянуть проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації" (реєстр. номер 5775 від 15.07.2021)”, - перерахувала Кравчук.

Деталі

У коментарі УНН Кравчук також зазначила, що народні депутати планують провести низку заходів з депутатами інших парламентів з нагоди саміту “Кримської платформи”. Зокрема, буде делегація від Парламентської асамблеї Ради Європи, яка візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради 24 серпня.

“Ми також плануємо відвідати адміністративний кордон з окупованим Кримом, а саме декілька КПВВ, та показати, як працюють нові КПВВ на кордоні з півостровом для депутатів від європейських національних парламентів”, - додала Кравчук.

Додамо

Саміт “Кримської платформи” відбудеться 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.

В установчому саміті візьме участь понад 40 країн. Сьогодні до країн-учасників “Кримської платформи” приєдналася Іспанія.

Нагадаємо

12 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада збиратиметься на засідання у серпні. Зокрема, позачергове планується на День Незалежності, та сесія - на 23 серпня під час проведення "Кримської платформи".

Раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що під час засідань у серпні, депутати ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

2 серпня голова ВР підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.

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