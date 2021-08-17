Рада збереться на позачергове засідання 23 серпня: що розглянуть
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Верховна Рада України збереться 23 серпня на позачергове засідання через саміт “Кримської платформи”. Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла журналісту УНН, які питання на порядку денному.
Цитата:
“Розглянуть проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації" (реєстр. номер 5775 від 15.07.2021)”, - перерахувала Кравчук.
Деталі
У коментарі УНН Кравчук також зазначила, що народні депутати планують провести низку заходів з депутатами інших парламентів з нагоди саміту “Кримської платформи”. Зокрема, буде делегація від Парламентської асамблеї Ради Європи, яка візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради 24 серпня.
“Ми також плануємо відвідати адміністративний кордон з окупованим Кримом, а саме декілька КПВВ, та показати, як працюють нові КПВВ на кордоні з півостровом для депутатів від європейських національних парламентів”, - додала Кравчук.
Додамо
Саміт “Кримської платформи” відбудеться 23 серпня 2021 року, за його підсумками може бути ухвалена декларація.
В установчому саміті візьме участь понад 40 країн. Сьогодні до країн-учасників “Кримської платформи” приєдналася Іспанія.
Нагадаємо
12 липня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Рада збиратиметься на засідання у серпні. Зокрема, позачергове планується на День Незалежності, та сесія - на 23 серпня під час проведення "Кримської платформи".
Раніше заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомляла, що під час засідань у серпні, депутати ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.
2 серпня голова ВР підписав розпорядження про проведення 24 серпня урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України.