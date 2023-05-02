Рада призвала ЕП и МАГАТЭ ввести санкции против "росатома"

Детали

«В течение полномасштабной войны рф осуществляет постоянный ядерный террор. Яркий пример – оккупация территорий Чернобыльской и Запорожской АЭС. Они размещали там технику и личный состав, угрожали работникам станций и применяли физическое насилие в отношении них, обстреливали и отрезали станции от электроснабжения, постоянно угрожали ядерными «инцидентами» и т.д.», – напомнил народный депутат «Слуги народа», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Он пояснил, что именно сотрудники государственной корпорации «росатом» участвуют в оккупации ЗАЭС и на них по сути оккупационными структурами возложен контроль и управление этой АЭС. Более того, «росатом» обеспечивает сырьем, оборудованием и технологиями российские оборонные компании, которые производят топливо для ракет, обстреливающих Украину.

«К тому же именно через «росатом» рф расширяет свой контроль над странами, закупающими у нее обогащенный уран и другие товары и услуги, связанные с ядерной энергетикой», – добавил председатель комитета.

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Именно поэтому, отмечает Александр Мережко, Украине нужно создать санкционный механизм в отношении рф и в частности «Росатома» для прекращения их ядерного террора, уменьшения сотрудничества с ними в сфере ядерной энергетики в мире и прекращения финансирования военных преступлений против граждан Украины.

Проектом Постановления предлагается утвердить обращение к парламентам иностранных государств, Европейскому парламенту и Международному агентству по атомной энергии, в котором призвать к:

– введению мер для прекращения сотрудничества с российской федерацией в области ядерной энергетики;

– надлежащей реакции на недопустимые нарушения, которые уже совершены «росатомом» и его подчиненными на территории Украины, через систему санкций;

– началу работы над санкционным механизмом и его критериями, которые будут применены в дальнейшем, если ядерный террор рф будет усиливаться;

– закладки основ для дальнейшего сотрудничества по разработке конкретных целей, направленных на уменьшение сотрудничества с рф в сфере ядерной энергетики.

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