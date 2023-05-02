Рада закликала ЄП і МАГАТЕ запровадити санкції проти "росатому"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Верховна Рада підтримала звернення до парламентів усіх іноземних держав, Європейського парламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) стосовно накладення санкцій на російську державну корпорацію з атомної енергії «Росатом» та скорочення співпраці з рф у сфері ядерної енергетики. Відповідний проєкт постанови №9060 підтримали сьогодні у парламенті, передає УНН.

Деталі

«Упродовж повномасштабної війни рф здійснює постійний ядерний терор. Яскравий приклад – окупація територій Чорнобильської та Запорізької АЕС. Вони розміщували там техніку та особовий склад, погрожували працівникам станцій та застосовували фізичне насилля щодо них, обстрілювали та відрізали станції від електропостачання, постійно погрожували ядерними «інцидентами» тощо», – нагадав народний депутат «Слуги Народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Він пояснив, що саме співробітники державної корпорації «Росатом» беруть участь в окупації ЗАЕС і на них по суті окупаційними структурами покладено контроль та управління цією АЕС. Щобільше, «Росатом» забезпечує сировиною, обладнанням та технологіями російські оборонні компанії, які виробляють паливо для ракет, що обстрілюють Україну.

«До того ж саме через «Росатом» рф розширює свій контроль над країнами, що закуповують в неї збагачений уран та інші товари та послуги, пов’язані з ядерною енергетикою», – додав голова комітету.

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Саме тому, наголошує Олександр Мережко, Україні потрібно створити санкційний механізм стосовно рф і зокрема «Росатому» для припинення їхнього ядерного терору, зменшення співпраці з ними у сфері ядерної енергетики у світі і припинення фінансування воєнних злочинів проти громадян України.

Проєктом Постанови пропонується затвердити звернення до парламентів іноземних держав, Європейського парламенту та Міжнародного агентства з атомної енергії, у якому закликати до:

– запровадження заходів для припинення співпраці з російською федерацією в галузі ядерної енергетики;
– належної реакції на неприпустимі порушення, які вже вчинені «Росатомом» та його підлеглими на території України, через систему санкцій;
– початку роботи над санкційним механізмом та його критеріями, котрі будуть застосовані надалі, якщо ядерний терор рф посилюватиметься;
– закладення основ для подальшої співпраці щодо розробки конкретних цілей, спрямованих на зменшення співпраці з рф у сфері ядерної енергетики.

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