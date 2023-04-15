Віцеканцлер Німеччини виступив за санкції проти атомної промисловості рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в інтерв'ю dpa висловився за введення санкцій ЄС проти атомної промисловості росії, пише УНН.
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Очевидно, що росія навмисно використовувала залежність в енергетичному секторі як засіб тиску, заявив Хабек.
"Тому уряд Німеччини зараз висловився перед Європейською комісією за включення цивільного ядерного сектора. Це має бути частиною наступного пакету санкцій", - сказав міністр.
росія постачає уран для ядерних паливних стрижнів та зберігає радіоактивні відходи на своїй території. "Ядерні технології є надзвичайно чутливою сферою, і росія вже не може вважатися тут надійним партнером", - підкреслив Хабек.
Хабек сказав, що будуть потрібні перехідні періоди. "Але важливо, щоб ми розпочали і не ухилялися від рішучих дій і в цій галузі", - наголосив міністр.
Доповнення
Спочатку Хабек закликав до санкцій проти країн, які отримують уран із росії, попри війну, після поїздки до Києва на початку квітня.
Україна раніше закликала ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "росатом" під санкції.