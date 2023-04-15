Вице-канцлер Германии выступил за санкции против атомной промышленности рф

Детали

Очевидно, что россия намеренно использовала зависимость в энергетическом секторе как средство давления, заявил Хабек.

"Поэтому правительство Германии сейчас высказалось перед Европейской комиссией за включение гражданского ядерного сектора. Это должно быть частью следующего пакета санкций", - сказал министр.

россия поставляет уран для ядерных топливных стержней и хранит радиоактивные отходы на своей территории. "Ядерные технологии являются чрезвычайно чувствительной сферой, и россия уже не может считаться здесь надежным партнером", - подчеркнул Хабек.

Хабек сказал, что потребуются переходные периоды. "Но важно, чтобы мы начали и не уклонялись от решительных действий и в этой области", - подчеркнул министр.

Дополнение

Сначала Хабек призвал к санкциям против стран, которые получают уран из россии, несмотря на войну, после поездки в Киев в начале апреля.

Украина ранее призвала ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию "росатом" под санкции.