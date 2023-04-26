У річницю Чорнобильської катастрофи Україна закликала світ посилити санкції проти "росатому"

Деталі

Як вказано у заяві, загарбницька війна рф проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу. Атаки на цивільні ядерні об’єкти в Україні стали однією зі складових російської агресії. Вперше в історії людства країна-агресор вдалася до силового захоплення атомних електростанцій – Чорнобильської та Запорізької АЕС, грубо порушуючи міжнародне право.

Україна, як зазначається, потребує допомоги у протидії ядерному шантажу держави-терориста для відновлення фундаментальних принципів ядерної безпеки і мирного використання ядерної енергії. Вимога притягнути до покарання за злочини, що вчиняє росія на українських мирних ядерних об’єктах та проти персоналу цих об’єктів, є безапеляційною, вказали у МЗС.

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«Закликаємо міжнародну спільноту до безкомпромісних і рішучих кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для рф, включаючи розширення санкцій стосовно російського сектору атомної енергетики, у т.ч. за безпосередню причетність державного концерну «росатом» до злочинів на ЗАЕС», – заявили у міністерстві та наголосили, що розраховують на посилення міжнародного тиску з метою якнайшвидшого звільнення окупованої Запорізької АЕС.

Доповнення

26 квітня 1986 року на 4 енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції сталася аварія. Україна згадує у роковини трагедії на Чорнобильській АЕС жахливі наслідки найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття та вшановує пам’ять всіх загиблих та героїв-рятувальників, які ціною власного життя та здоров’я брали участь у ліквідації наслідків лиха.

Як вказують у МЗС, трагедія на ЧАЕС фактично викрила злочинну сутність радянського режиму, який замовчував і намагався приховати справжній масштаб і наслідки аварії. Радянська кампанія з дезінформації та брехні призвела до численних людських жертв та поставила під загрозу життя та здоров’я мільйонів людей по всьому світу, зазначили у МЗС.

Ядерний шантаж рф продовжує нести загрозу людству. Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція вже понад рік перебуває під окупацією та досі використовується агресором як військова база. Мілітаризація ЗАЕС, спроби її незаконного привласнення та втручання у технологічний процес, атаки та обстріли станції російськими загарбниками завдали шкоди інфраструктурі та порушили її належне функціонування, зауважують у МЗС. Окупанти вдаються до репресій та жорстокого поводження з українським персоналом станції, фіксуються факти викрадення і тортур, додали у МЗС.

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