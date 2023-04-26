В годовщину Чернобыльской катастрофы Украина призвала мир усилить санкции против "росатома"

Детали

Как указано в заявлении, захватническая война рф против Украины создала беспрецедентные угрозы для радиационной и ядерной безопасности Украины, Европы и мира. Атаки на гражданские ядерные объекты в Украине стали одной из составляющих российской агрессии. Впервые в истории человечества страна-агрессор прибегла к силовому захвату атомных электростанций – Чернобыльской и Запорожской АЭС, грубо нарушая международное право.

Украина, как отмечается, нуждается в помощи в противодействии ядерному шантажу государства-террориста для восстановления фундаментальных принципов ядерной безопасности и мирного использования ядерной энергии. Требование привлечь к наказанию за преступления, совершаемые россией на украинских мирных ядерных объектах и против персонала этих объектов, является безапелляционным, указали в МИД.

Цитата

«Призываем международное сообщество к бескомпромиссным и решительным шагам, направленным на обеспечение политических, экономических и правовых последствий для рф, включая расширение санкций в отношении российского сектора атомной энергетики, в т.ч. за непосредственную причастность государственного концерна «росатом» к преступлениям на ЗАЭС», – заявили в министерстве и отметили, что рассчитывают на усиление международного давления с целью скорейшего освобождения оккупированной Запорожской АЭС.

Дополнение

26 апреля 1986 года на 4 энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Украина вспоминает в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС ужасные последствия крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века и чтит память всех погибших и героев-спасателей, которые ценой собственной жизни и здоровья участвовали в ликвидации последствий бедствия.

Как указывают в МИД, трагедия на ЧАЭС фактически разоблачила преступную сущность советского режима, который замалчивал и пытался скрыть истинный масштаб и последствия аварии. Советская кампания по дезинформации и лжи привела к многочисленным человеческим жертвам и поставила под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей по всему миру, отметили в МИД.

Ядерный шантаж рф продолжает нести угрозу человечеству. Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция уже более года находится под оккупацией и до сих пор используется агрессором как военная база. Милитаризация ЗАЭС, попытки ее незаконного присвоения и вмешательства в технологический процесс, атаки и обстрелы станции российскими захватчиками нанесли ущерб инфраструктуре и нарушили ее надлежащее функционирование, отмечают в МИД. Оккупанты прибегают к репрессиям и жестокому обращению с украинским персоналом станции, фиксируются факты похищения и пыток, добавили в МИД.

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