Совет ЕС принял ряд экстренных мер на случай жесткого Brexit

Сообщается, что целью таких мер является смягчение ущерба, который может нанести "неорганизованный" Brexit в определенных секторах, где это может привести к серьезным нарушениям для граждан и предприятий.

Эти меры носят временный характер, ограничены по объему и принимаются ЕС в одностороннем порядке, отметили в Совете.

В заявлении говорится, что принятые сегодня законодательные акты вступят в силу через день после публикации и начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае Brexit без сделки.

Напомним, 14 марта британский парламент проголосовал за перенос даты выхода страны из Евросоюза, который сейчас запланирован на 29 марта. В мае состоятся выборы в Европарламент, и при отсрочке Brexit Великобритания должна будет принимать в них участие.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.