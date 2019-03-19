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Совет ЕС принял ряд экстренных мер на случай жесткого Brexit

Киев • УНН

 • 7022 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет Европейского Союза принял серию законодательных актов в рамках подготовки к выходу Великобритании из ЕС без соглашения с блоком. Об этом говорится в комюнике Совета, передаёт УНН.

Совет ЕС принял ряд экстренных мер на случай жесткого Brexit

Сообщается, что целью таких мер является смягчение ущерба, который может нанести "неорганизованный" Brexit в определенных секторах, где это может привести к серьезным нарушениям для граждан и предприятий.

Эти меры носят временный характер, ограничены по объему и принимаются ЕС в одностороннем порядке, отметили в Совете.

В заявлении говорится, что принятые сегодня законодательные акты вступят в силу через день после публикации и начнут применяться на следующий день после выхода Великобритании из ЕС в случае Brexit без сделки.

Напомним, 14 марта британский парламент проголосовал за перенос даты выхода страны из Евросоюза, который сейчас запланирован на 29 марта. В мае состоятся выборы в Европарламент, и при отсрочке Brexit Великобритания должна будет принимать в них участие.

Британцы на референдуме в июне 2016 года отдали 51,89% голосов за выход страны из ЕС против 48,11% голосов противников этого.

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