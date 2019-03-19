Рада ЄС ухвалила низку екстрених заходів на випадок жорсткого Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Рада Європейського Союзу ухвалила серію законодавчих актів у межах підготовки до виходу Великої Британії з ЄС без угоди з блоком. Про це йдеться в комюніке Ради, передає УНН.
Повідомляється, що метою таких заходів є пом'якшення шкоди, якої може завдати "неорганізований" Brexit у певних секторах, де це може призвести до серйозних порушень для громадян і підприємств.
Ці заходи носять тимчасовий характер, обмежені за обсягом і ухвалюються ЄС в односторонньому порядку, зазначили у Раді.
У заяві йдеться, що ухвалені сьогодні законодавчі акти набудуть чинності через день після публікації і почнуть застосовуватися на наступний день після виходу Великої Британії з ЄС у разі Brexit без угоди.
Нагадаємо, 14 березня британський парламент проголосував за перенесення дати виходу країни з Євросоюзу, який зараз запланований на 29 березня. У травні відбудуться вибори до Європарламенту, і при відстрочці Brexit Велика Британія повинна буде брати у них участь.
Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.