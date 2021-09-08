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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Рада установила одновременный переход права на землю и недвижимость

Рада установила одновременный переход права на землю и недвижимость

Киев  •  УНН

 • 37259 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект в целом № 5248 об установлении одновременного перехода права на землю и недвижимость. Соответствующее решение поддержали 301 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, документом предлагается установка обязательности одновременного оформления прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект недвижимого имущества (жилой дом, здание или сооружение), который на ней расположен, а также обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на земельный участок на котором расположенно указанное недвижимое имущество.

Так, предлагается унифицировать указанные правила для перехода прав собственности и всех видов пользования земельным участком в случае перехода права собственности или права пользования земельным участком в случае приобретения права собственности на расположенные на таком земельном участке объекты недвижимого имущества путем внесения изменений в статью 120 Земельного кодекса Украина и статьи 377 Гражданского кодекса Украины.

Одновременно предлагается дополнить ст. 120 Земельного кодекса новой частью, согласно которой определить, что предметом сделки, предусматривающий переход права собственности на объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), находящегося в собственности отчуждателя объекта недвижимого имущества, должен быть также такой земельный участок, или отдельная доля в праве общей собственности на нее.

Существенным условием такой сделки является условие об одновременном перехода права собственности на такой земельный участок от отчуждателя к приобретателю такого объекта недвижимого имущества.

Соответствующие изменения также вносятся в статью 377 Гражданского кодекса Украины, статьи 7 Закона Украины “Об аренде земли”.

Добавим

17 июня народные депутаты поддержали установление одновременного перехода права на землю и недвижимость.

3 июня Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах.

Украинские Национальные Новости

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