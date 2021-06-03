Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в четвер, 3 червня, не підтримала проект постанови № 2195-П та шість альтернативних до нього щодо скасування рішення про ухвалення проекту Закону щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони, передає кореспондент УНН.
Деталі
Автори постанови стверджують, зокрема, що на сьогодні інтернет-покриття в українських селах становить 65%, при цьому це покриття дуже нерівномірне — якщо в Закарпатській області станом на серпень 2020 р. покриття становить 90%, то в сільських регіонах Центральної та Східної України цей показник падає до 50%, що означає, що половина всіх сіл відрізана від інтернету.
Урядова програма передбачає ліквідацію “цифрового розриву” тільки до 2024 року, стверджують автори. Тож, на їхню думку, це означає, що продаж земельних ділянок може і буде відбуватись без залучення місцевих фермерів та власників ділянок, які через відсутність інтернету можуть і не дізнатись про проведення торгів, і тим паче не зможуть взяти в них участь. Більше того, землю зможуть продати і “без їх відома”.
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.
Додамо
Верховна Рада на пленарному засіданні 18 травня ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.
Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.