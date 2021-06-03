Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони

Деталі

Автори постанови стверджують, зокрема, що на сьогодні інтернет-покриття в українських селах становить 65%, при цьому це покриття дуже нерівномірне — якщо в Закарпатській області станом на серпень 2020 р. покриття становить 90%, то в сільських регіонах Центральної та Східної України цей показник падає до 50%, що означає, що половина всіх сіл відрізана від інтернету.

Урядова програма передбачає ліквідацію “цифрового розриву” тільки до 2024 року, стверджують автори. Тож, на їхню думку, це означає, що продаж земельних ділянок може і буде відбуватись без залучення місцевих фермерів та власників ділянок, які через відсутність інтернету можуть і не дізнатись про проведення торгів, і тим паче не зможуть взяти в них участь. Більше того, землю зможуть продати і “без їх відома”.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.

Додамо

Верховна Рада на пленарному засіданні 18 травня ухвалила в другому читанні та в цілому проект закону № 2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.



Документ, зокрема, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.