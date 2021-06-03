Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, не поддержала проект постановления № 2195-П и шесть альтернативных к нему об отмене решения о принятии проекта Закона о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы, передает корреспондент УНН.
Детали
Авторы постановления утверждают, в частности, что на сегодня интернет-покрытие в украинских селах составляет 65%, при этом это покрытие очень неравномерное — если в Закарпатской области по состоянию на август 2020 года покрытие составляет 90%, то в сельских регионах Центральной и Восточной Украине этот показатель падает до 50%, что означает, что половина всех сел отрезана от интернета.
Правительственная программа предусматривает ликвидацию “цифрового разрыва” только до 2024 года, утверждают авторы. Поэтому, по их мнению, это означает, что продажа земельных участков может и будет происходить без привлечения местных фермеров и владельцев участков, которые из-за отсутствия интернета могут и не узнать о проведении торгов, и тем более не смогут принять в них участие. Более того, землю смогут продать и “без их ведома”.
Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы рекомендовал Верховной Раде Украины определиться путем голосования относительно принятия или отклонения данного проекта Постановления.
Добавим
Верховная Рада на пленарном заседании 18 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
Документ, в частности, предлагает предусмотреть новый порядок продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности. В частности, речь идет о введении продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них обязательно через электронные аукционы в электронной торговой системе.