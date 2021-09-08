Рада встановила одночасний перехід права на землю та нерухомість

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, документом пропонується встановлення обов’язковості одночасного оформлення прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна (житловий будинок, будівлю або споруду), який на ній розташовано, а також зворотній порядок одночасного переходу прав на нерухоме майно у випадку переходу прав на земельну ділянку на якій розташовано вказане нерухоме майно.

Так, пропонується уніфікувати вказані правила для переходу прав власності та всіх видів користування земельною ділянкою у випадку переходу права власності або права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на розташовані на такій земельній ділянці об’єкти нерухомого майна шляхом внесення змін до статті 120 Земельного кодексу України та статті 377 Цивільного кодексу України.

Одночасно пропонується доповнити ст. 120 Земельного кодексу новою частиною, відповідно до якої визначити, що предметом правочину, який передбачає перехід права власності на об’єкт нерухомого майна, який розміщений на земельній ділянці (крім земель державної, комунальної власності), що перебуває у власності відчужувача об’єкта нерухомого майна, повинна бути також така земельна ділянка, або окрема частка у праві спільної власності на неї.

Істотною умовою такого правочину є умова щодо одночасного переходу права власності на таку земельну ділянку від відчужувача до набувача такого об’єкту нерухомого майна.

Відповідні зміни також вносяться до статті 377 Цивільного кодексу України, статті 7 Закону України “Про оренду землі”.

Додамо

17 червня народні депутати підтримали встановлення одночасного переходу права на землю та нерухомість.

3 червня Рада розблокувала підписання закону про земельні аукціони.