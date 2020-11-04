Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект, который вносит изменения в ЗУ "Об автомобильных дорогах", с целью устранения технических неувязок. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проектом Закона №3901 предусматривается внесение изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях". Законопроект имеет чисто техническую функцию.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений.