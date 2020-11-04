Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 821 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 30701 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 100899 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 74180 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 108404 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 86577 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95043 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102347 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101274 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101186 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 44196 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 76912 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 60919 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 98309 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 30204 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 100892 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 108397 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 372450 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 323749 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 477381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 30215 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 128024 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205556 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 232509 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 211336 просмотра
Актуальное
Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах

Рада внесла изменения в закон об автомобильных дорогах

Киев  •  УНН

 • 16332 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли  за основу правительственный законопроект, который вносит изменения в ЗУ "Об автомобильных дорогах", с целью устранения технических неувязок. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом Закона №3901 предусматривается внесение изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах" для приведения его положений в соответствие с положениями законов Украины "О концессии", "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования" и "О местных государственных администрациях". Законопроект имеет чисто техническую функцию.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно автомобильных дорог общего пользования и восстановления аварийных мостовых сооружений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы