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Рада внесла зміни до закону про автомобільні дороги

Рада внесла зміни до закону про автомобільні дороги

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили  за основу урядовий законопроект, який вносить зміни до ЗУ “Про автомобільні дороги”, з метою усунення технічних неузгодженостей. Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проектом Закону №3901 передбачається внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" для приведення його положень у відповідність із положеннями законів України "Про концесію", "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" та "Про місцеві державні адміністрації". Законопроект має суто технічну функцію.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд.

Українські Національні Новини

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