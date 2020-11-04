Рада внесла зміни до закону про автомобільні дороги

Проектом Закону №3901 передбачається внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" для приведення його положень у відповідність із положеннями законів України "Про концесію", "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" та "Про місцеві державні адміністрації". Законопроект має суто технічну функцію.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо автомобільних доріг загального користування та відновлення аварійних мостових споруд.