Рада вызывает Шмыгаля на доклад по соглашению с США по недрам

Верховная Рада проголосовала за выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по соглашению с США по недрам, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам. "За" - 224. Очень ждем!