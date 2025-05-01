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Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы
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Подписание соглашения между США и Украиной: политолог указал на нюансы

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Рада вызывает Шмыгаля на доклад по соглашению с США по недрам

Киев • УНН

 • 1672 просмотра

Рада проголосовала за выступление Шмыгаля по соглашению с США по недрам. По словам Гончаренко, выступления ждут уже завтра.

Рада вызывает Шмыгаля на доклад по соглашению с США по недрам

Верховная Рада проголосовала за выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по соглашению с США по недрам, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам. "За" - 224. Очень ждем!

- сообщил нардеп Гончаренко.

Ранее

В ВР сообщили, что ратификация соглашения не состоится в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер Денис Шмыгаль "сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям", после чего начнется сбор голосов.

Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое 30 апреля подписали Украина и США.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.

Юлия Шрамко

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