Рада вызывает Шмыгаля на доклад по соглашению с США по недрам
Киев • УНН
Рада проголосовала за выступление Шмыгаля по соглашению с США по недрам. По словам Гончаренко, выступления ждут уже завтра.
Верховная Рада проголосовала за выступление Премьер-министра Дениса Шмыгаля по соглашению с США по недрам, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Рада проголосовала, чтобы завтра было выступление с докладом Шмыгаля по подписанному соглашению с США по недрам. "За" - 224. Очень ждем!
Ранее
В ВР сообщили, что ратификация соглашения не состоится в ближайшее время, возможная дата 13-15 мая, если успеют подать документы в Раду. Премьер Денис Шмыгаль "сегодня должен премьер прийти в Раду и представить ее фракциям", после чего начнется сбор голосов.
Речь идет о так называемом соглашении о полезных ископаемых, которое 30 апреля подписали Украина и США.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко уточнила, что Украина подписала соглашение с США о создании инвестиционного фонда восстановления, рассказав детали.