Рада викликає Шмигаля на доповідь щодо угоди з США по надрах
Київ • УНН
Рада проголосувала за виступ Шмигаля щодо угоди з США по надрах. За словами Гончаренко, на виступ чекають вже завтра.
Верховна Рада проголосувала за виступ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди з США по надрах, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам. "За" - 224. Дуже чекаємо!
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У ВР повідомили, що ратифікація угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр Денис Шмигаль "сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям", після чого почнеться збір голосів.
Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.
Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.