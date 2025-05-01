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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси
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Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

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Рада викликає Шмигаля на доповідь щодо угоди з США по надрах

Київ • УНН

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Рада проголосувала за виступ Шмигаля щодо угоди з США по надрах. За словами Гончаренко, на виступ чекають вже завтра.

Рада викликає Шмигаля на доповідь щодо угоди з США по надрах

Верховна Рада проголосувала за виступ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди з США по надрах, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам. "За" - 224. Дуже чекаємо!

- повідомив нардеп Гончаренко.

Раніше

У ВР повідомили, що ратифікація угоди не відбудеться найближчим часом, можлива дата 13-15 травня, якщо встигнуть подати документи до Ради. Прем'єр Денис Шмигаль "сьогодні має премʼєр прийти у Раду і представити її фракціям", після чого почнеться збір голосів.

Ідеться про так звану угоду про корисні копалини, яку 30 квітня підписали Україна та США.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлії Свириденко уточнила, що Україна підписала угоду зі США про створення інвестиційного фонду відбудови, розповівши деталі.

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