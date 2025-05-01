Рада викликає Шмигаля на доповідь щодо угоди з США по надрах

Верховна Рада проголосувала за виступ Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди з США по надрах, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.

Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам. "За" - 224. Дуже чекаємо!