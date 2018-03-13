Рада отправила три законопроекта по ГБР на доработку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Верховная Рада отправила на доработку три законопроекта относительно Государственного бюро расследований, ведь на утреннем заседании ни один из трех проектов закона не нашел консенсуса. Об этом сообщила народный депутат, представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"О голосования по созданию Государственного бюро расследований. На утреннем заседании ни один из трех проектов закона не нашел консенсуса. Поэтому Верховная Рада 230 голосами высказалась за то, чтобы доработать законопроекты и найти консенсус", - отметила политик.
Ирина Луценко отметила, что все заинтересованы в скорейшем создании Государственного бюро расследований.
"Поэтому соответствующие законопроекты будут доработаны. Профильный комитет (и об этом говорил Андрей Кожемякин) их подготовит, после этого законопроекты будут внесены по сокращенной процедуре", - подчеркнула нардеп.