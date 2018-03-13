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Рада відправила три законопроекти щодо ДБР на доопрацювання

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Верховна Рада відправила на доопрацювання три законопроекти щодо Державного бюро розслідувань, адже на ранковому засіданні жоден з трьох проектів закону не знайшов консенсусу. Про це повідомила народний депутат, Представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Щодо голосування по створенню Державного бюро розслідувань. На ранковому засіданні жоден з трьох проектів закону не знайшов консенсусу. Тому Верховна Рада 230 голосами висловилась за те, щоб доопрацювати законопроекти і знайти консенсус”,- зауважила політик.

Ірина Луценко зазначила, що всі зацікавлені в якнайшвидшому створенні Державного бюро розслідувань.

"Тому відповідні законопроекти будуть доопрацьовані. Профільний комітет (і про це говорив Андрій Кожем’якін) їх підготує, після того законопроекти будуть внесені по скороченій процедурі”, - підкреслила нардеп.

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