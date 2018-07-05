Рада отказалась рассматривать законопроект о внесудебном блокировки сайтов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о внесудебном блокировки интернет-ресурсов № 6688. За включение в повестку дня соответствующего законопроекта проголосовали лишь 156 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает УНН.
Законопроектом предлагалось среди прочего временное блокирование интернет-ресурсов, а также внедрить штрафы к провайдерам, которые откажутся это делать.
Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.
Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект № 6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины.