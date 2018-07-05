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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 84535 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112237 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133165 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140037 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176772 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155402 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142596 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 187276 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Рада отказалась рассматривать законопроект о внесудебном блокировки сайтов

Рада отказалась рассматривать законопроект о внесудебном блокировки сайтов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Верховная Рада не будет рассматривать законопроект о внесудебном блокировки интернет-ресурсов № 6688. За включение в повестку дня соответствующего законопроекта проголосовали лишь 156 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает УНН.

Законопроектом предлагалось среди прочего временное блокирование интернет-ресурсов, а также внедрить штрафы к провайдерам, которые откажутся это делать.

Как сообщал УНН, комитет ВР по национальной безопасности и обороне рекомендовал парламенту поддержать законопроект № 6688 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, который позволяет временно блокировать информационные ресурсы.

Общественные организации требуют от депутатов Верховной Рады Украины не голосовать за законопроект № 6688, который предоставляет властям практически неограниченное право блокировать любые сайты, грубо нарушает права человека и национальное законодательство, включая Конституции Украины.

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