Комітет з нацбезпеки рекомендує ВР підтримати законопроект, який дозволяє СБУ блокувати сайти

За словами народного депутата, комітет підтримав цей законопроект, у якому пропонується надати СБУ право блокувати певні інформаційні ресурси за рішенням суду, або в інших встановлених законом випадках.

Нардеп додав, що цей законопроект підтриманий комітетом, але із зауваженнями. Так, до другого читання потрібно врахувати вимоги Конвенції про права і свободи людини та розробити процедуру, яка дозволить оскаржити подібне рішення відносно інформаційного ресурсу, вивчити висновки ЄСПЛ та визначити перелік статей ККУ, які дозволять блокувати сайти.

Як повідомляв УНН, у Верховній Раді внесено до порядку денного законопроект №6688, який може дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти, що містять заборонену до поширення в Україні інформацію, без рішення суду.