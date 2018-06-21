У ВР хочуть дозволити СБУ блокувати сайти без рішення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Верховній Раді внесено до порядку денного законопроект №6688, який може дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти, що містять заборонену до поширення в Україні інформацію, без рішення суду. Законопроект оприлюднено на сайті парламенту, передає УНН.
Так, 21 червня Верховна Рада включила до порядку денного законопроект, який має на меті узаконити можливість тимчасового блокування доступу до сайтів і сервісів в інтернеті за рішенням не лише суду, а й прокурора, слідчого та Ради національної безпеки й оборони України.
Авторами законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері” є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновол (“Народний фронт”).
У пояснювальній записці до закону вказано, що його метою є “розроблення і впровадження правових механізмів спрямованих на формування ефективної системи кібербезпеки”.
Як повідомляв УНН, раніше в офісі українського омбудсмена заявили, що законопроект про внесення змін до закону щодо забезпечення інформаційної безпеки України суперечить статті Конституції України про гарантування права на свободу слова.